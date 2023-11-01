Автомобиль с беременной пассажиркой улетел в кювет в Викуловском районе

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

19-летняя пассажирка отечественного автомобиля, находящаяся на 9-м месяце беременности, пострадала в ДТП в Викуловском районе 1 ноября, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Авария произошла на 59-м км автодороги Абатск - Викулово, где столкнулись грузовик ГАЗ и автомобиль Lada. От удара автомобили разбросало по кюветам.

По предварительным данным, причиной происшествия стало нарушение правил очередности проезда. Обстоятельства ДТП выясняются.