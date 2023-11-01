Пьяный водитель повредил чужую машину и пытался скрыться от Росгвардии в Тюмени

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

Пьяного водителя, который повредил чужой автомобиль и попытался скрыться оперативно задержал офицер ОМОН управления Росгвардии по Тюменской области. Ночью, находясь дома, он услышал характерный звук удара при ДТП и шум с улицы, сообщает информационный центр правительства региона.

"Когда раздались крики о помощи, выбежал во двор. Увидел, как из стоящего возле дома автомобиля выскочил мужчина и побежал, пытаясь скрыться. Беглец был задержан мной, а позже передан прибывшему экипажу ДПС", - рассказал росгвардеец.

Как выяснилось, правонарушитель в состоянии алкогольного опьянения сел за руль своего автомобиля и дважды наехал на стоящую рядом машину, повредив ее.

Пострадавший от действий правонарушителя поблагодарил сотрудника Росгвардии за помощь.