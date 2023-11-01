Ветерану Великой Отечественной войны из Упорово исполнился 101 год

| Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области | Фото: скриншот видео информационного центра правительства Тюменской области

Участник Великой Отечественной войны Петр Максимович Вожев из Упорово отметил 101-й день рождения 1 ноября. Его приехали поздравить глава Упоровского района Леонид Сауков, сотрудники соцзащиты населения и районной администрации, сообщает информационный центр правительства региона.

Петр Максимович родился в семье сельских тружеников в деревне Журавлевой Упоровского района. После начала войны по ускоренным курсам прошел обучение в военно-инженерном училище в Златоусте и в звании лейтенанта был отправлен на фронт. Защищал Севастополь с первых дней его осады. В одном из ожесточенных боев получил ранение, контузию и попал в плен. В мае 1945 года был освобожден нашими войсками.

Вместе с супругой воспитали четверых детей, имеют семь внуков и 10 правнуков. Сейчас Петр Максимович живет с дочерью и зятем. Он окружен заботой и вниманием детей, внуков и правнуков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор направил Петру Максимовичу поздравительную телеграмму: "Ваша жизнь — образец мужества и стойкости, пример патриотизма для молодежи и всех нас! От всей души желаю сибирского здоровья, благополучия и тепла вам и вашим близким".