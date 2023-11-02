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В Уватском районе временно ограничено движение из-за ДТП

Происшествия, 11:00 02 ноября 2023

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Ограничено движение транспорта в сторону Тюмени на 370-м км федеральной автодороги Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском районе. Здесь ликвидируют последствия ДТП.

Как сообщает ГИБДД Тюменской области, вечером 1 ноября большегруз МАЗ съехал в кювет, 61-летний водитель получил травмы.

В настоящее время фуру с помощью большегрузной техники достают из кювета. Наряд ДПС перекрыл движение и обеспечивает безопасность на трассе.

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# ДТП , ограничение движения

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