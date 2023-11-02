Бесправница на незарегистрированном Mercedes устроила массовое ДТП в центре Тюмени
Происшествия, 11:08 02 ноября 2023
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области
21-летняя тюменка на Mercedes спровоцировала дорожную аварию с тремя автомобилями в Тюмени ночью 1 ноября. В ДТП по вине девушки, не имеющей прав, пострадал водитель LADA, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
На ул. Запольной иномарку под управлением девушки занесло, произошло столкновение с Hyundai, а затем Mercedes отбросило на LADA. 43-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы.
Автоинспекторы выяснили, что водитель Mercedes не имеет права на управление транспортом, автомобиль снят с учета в Госавтоинспекции. Девушку привлекли к административной ответственности, ведется проверка.
| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области