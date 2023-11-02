Бесправница на незарегистрированном Mercedes устроила массовое ДТП в центре Тюмени

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летняя тюменка на Mercedes спровоцировала дорожную аварию с тремя автомобилями в Тюмени ночью 1 ноября. В ДТП по вине девушки, не имеющей прав, пострадал водитель LADA, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Запольной иномарку под управлением девушки занесло, произошло столкновение с Hyundai, а затем Mercedes отбросило на LADA. 43-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы.

Автоинспекторы выяснили, что водитель Mercedes не имеет права на управление транспортом, автомобиль снят с учета в Госавтоинспекции. Девушку привлекли к административной ответственности, ведется проверка.