  • 2 ноября 20232.11.2023четверг
  • В Тюмени -3..-5 С 2 м/с ветер северо-западный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Бесправница на незарегистрированном Mercedes устроила массовое ДТП в центре Тюмени

Происшествия, 11:08 02 ноября 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

21-летняя тюменка на Mercedes спровоцировала дорожную аварию с тремя автомобилями в Тюмени ночью 1 ноября. В ДТП по вине девушки, не имеющей прав, пострадал водитель LADA, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На ул. Запольной иномарку под управлением девушки занесло, произошло столкновение с Hyundai, а затем Mercedes отбросило на LADA. 43-летний водитель отечественного автомобиля получил травмы.

Автоинспекторы выяснили, что водитель Mercedes не имеет права на управление транспортом, автомобиль снят с учета в Госавтоинспекции. Девушку привлекли к административной ответственности, ведется проверка.

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 02.11.2023Бесправница на незарегистрированном Mercedes устроила массовое ДТП в центре Тюмени
11:00 02.11.2023В Уватском районе временно ограничено движение из-за ДТП
09:51 02.11.2023Житель Тюменской области проведет в тюрьме девять лет за убийство случайного знакомого
18:00 01.11.2023Пьяный водитель повредил чужую машину и пытался скрыться от Росгвардии в Тюмени