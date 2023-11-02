В России запустят систему мониторинга мерзлоты

| Фото: Telegram-канал правительства России | Фото: Telegram-канал правительства России

Система государственного мониторинга состояния многолетней мерзлоты появится в России. Соответствующее постановление утвердило правительство страны. Работа ведется по поручению президента.

Мониторинг поможет получить более полное представление о том, как меняется многолетняя мерзлота из-за глобальных изменений климата, а также понять, какой объем парниковых газов будет выделяться в атмосферу при таянии многолетней мерзлоты.

Эта информация будет использоваться для моделирования и сценарного прогнозирования изменений климата и поможет не допустить негативного влияния таких изменений на отрасли экономики и качество жизни граждан.

Система мониторинга состояния многолетней мерзлоты станет частью единой госсистемы экологического мониторинга. Ответственным за работу новой подсистемы будет Росгидромет.