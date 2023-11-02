Тюменский бизнесмен продал под строительство государственную землю

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

К двум с половиной годам колонии и штрафу в 500 тыс. рублей Калининский районный суд Тюмени приговорил бывшего руководителя ООО "Агрорент" за мошенничество с земельными участками. Осужденный также возместит причиненный государству ущерб в размере 17 млн рублей.

Суд установил, что с сентября 2020 года по август 2021 года подозреваемый, будучи руководителем аффилированного юридического лица, в сговоре с должностными лицами управления земельным фондом Росимущества Тюменской области, заключил договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности.

Затем участники преступной группы представили в региональные управления Росреестра и Росимущества ложные сведения об объектах недвижимости, расположенных на арендованном земельном участке, что позволило приобрести его без проведения торгов по кадастровой стоимости за 155 тыс. рублей. Затем они разделили участок на части и продали под строительство жилых домов.

Как сообщает прокуратура Тюменской области, ранее один из членов преступной группы был осужден на три с половиной года лишения свободы. В отношении двоих уголовные дела находятся на рассмотрении.