Команда бренда Visit Tyumen выпустила стикеры с соболем для Telegram

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Набор стикеров с соболем для пользователей Telegram подготовила команда туристического бренда Visit Tyumen.

Это восемь стикеров для выражения разных эмоций при общении в Сети. В изображениях прослеживаются достопримечательности региона и гастрономия. Например, на одном из стикеров можно увидеть мост Влюбленных, на другом — соболя, облизывающегося при виде тарелки пельменей. Отметим, соболь является главным символом туристического бренда. За основу взят узнаваемый герб Тюменской области. Щит на нем держат именно два соболя.

Естественно, не остались без внимания и горячие источники, ведь Тюменская область официально признана российской столицей термальных вод. На одной картинке воды будто формируют сердце. Стикер подписан "С теплом по-сибирски".

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Есть также стикеры с изображением кота, голова которого находится в ладонях. Изображение сопровождается надписью "Ты - сибирский котик".

Добавить стикеры можно, пройдя по ссылке.

Инна Пахомова