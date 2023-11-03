В Уват на соревнования по карате приедут более 130 спортсменов из Тюменской области

| Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и допобразования Тюменской области

Областные соревнования по карате состоятся в уватском физкультурно-оздоровительном центре "Иртыш" 4 ноября. Участие в турнире примут более 130 каратистов из Уватского, Тюменского, Ялуторовского районов, Тюмени, Ялуторовска, Тобольска, а также Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает областной департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Соревноваться между собой предстоит мальчикам и девочкам 10-11 лет, юношам и девушкам 12-13 лет, юниорам и юниоркам 14-15 лет. В своих весовых категориях они поборются за награды в дисциплинах "Кумитэ" и "Ката".

"Данный турнир не отборочный, но здесь ребята смогут подтвердить или получить разряды, повысить свое профессиональное мастерство и обрести соревновательный опыт. Наша сборная по каратэ сформировалась уже весной, но подобные соревнования лишь укрепят силы спортсменов, и их достижения пойдут в копилку. Большинство из ребят, которые приедут на турнир – победители, призеры, имеющие взрослые разряды", - поделился главный секретарь соревнований, судья первой категории Павел Долговых.