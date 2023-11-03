От микрорайона Тура до центра Тюмени запустили автобусы большой вместимости

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Три автобуса большой вместимости № 1д "ул. Энтузиастов – а/п Рощино" запустили от мкр Тура до центральной части Тюмени с 28 октября. Движение организовано с учетом обращений жителей данного микрорайона и новой жилой застройки через улицу Казачьи Луга, сообщает администрация города.

Движение осуществляют автобусы вместимостью 100 пассажиров. Со следующей недели на маршрутах № 1д, 84, в утренние и вечерние часы пик специалисты службы сопровождения регулярных перевозок МКУ "Тюменьгортранс" запланировали изучение движения пассажиров в сторону центральной части города и в микрорайоны.

По итогам скорректируют действующее расписание рейсов.