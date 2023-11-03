Полицейский из Ишима представит регион в финале всероссийского конкурса "Народный участковый-2023"

| Фото: УМВД России по Тюменской области | Фото: УМВД России по Тюменской области

Сотрудник ишимской полиции Александр Димитрюк представляет регион в финале Всероссийского конкурса "Народный участковый-2023". Поддержать участкового уполномоченного из Тюменской области можно на сайте "Комсомольской правды" по ссылке до 10 ноября, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Сильнейшего участника конкурса "Народный участковый-2023" определят на основе индекса доверия граждан — результаты онлайн-голосования сопоставят при помощи специальной формулы с численностью населения региона, который представляет участник.

Церемония награждения состоится в МВД России 17 ноября, в День участковых уполномоченных полиции.

Отметим, Александр Димитрюк раскрыл 14 преступлений, неоднократно был поощрен руководством УМВД России по Тюменской области за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности. В апреле 2023 стал победителем конкурса профмастерства "Лучший по профессии" в номинациях "Правовая подготовка" и "Служебная подготовка".