Тюменцы выпустили аналог германскому аэрозолю для проверки пожарной сигнализации

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Аэрозоль для проверки датчиков противопожарной сигнализации выпустили в ООО "Тюменские аэрозоли". Спрос на продукцию увеличился в связи с уходом иностранных компаний с российского рынка, налаживанием производства импортозамещающей продукции.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказал заместитель генерального директора по производству ООО "Тюменские аэрозоли" Константин Холодилин.

"Спрос на нашу продукцию вырос за счет импортозамещения. Часть компаний, потенциальных конкурентов, ушла с рынка и российский сегмент, в частности наша продукция, сейчас его заполняет. Какие-то комплектующие, которые мы ранее покупали в Европе, пришлось искать в России, в других странах, в том числе в Китае, Таиланде, Вьетнаме. Поставки ведутся, особых нареканий нет, все решаемо", - говорит он.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Одним из покупателей импортозамещающих баллонов стало тюменское ООО "Авикс". Компания занимается производством работ по пожарным сигнализациям.

"Начали работать с "Тюменскими аэрозолями" с 2022 года, когда в их линейке вышла аэрозоль для проверки датчиков систем противопожарной сигнализации. На текущий момент рекламаций у нас не было. Ранее мы использовали баллоны, которые закупали в Германии. Сейчас их купить невозможно", - пояснил главный инженер ООО "Авикс" Александр Ветлужских.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

ООО "Тюменские аэрозоли" образовалось в 2004 году. В цехах компании выпускают более 200 наименований продукции, начиная от перцовых до кислородных баллончиков. Вскоре запустят производство растительных масел в аэрозолях.

Компания вошла в ассоциацию "Нефтегазовый кластер", теперь она начнет плотней работать с нефтяными предприятиями региона.

Анжела Лебедева