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Владимир Якушев: Уход западных компаний не сказался на покупательской активности жителей УФО

Общество, 15:32 03 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Оборот розничной торговли в регионах Ураальского федерального округа, по данным Росстата, за январь-август 2023 года вырос на 8% по отношению к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,4 трлн рублей.

Рост, по словам полпреда Владимира Якушева, наблюдается как в торговле пищевыми продуктами, так и в сфере торговли непродовольственными товарами: плюс 6,2% и 9,7% соответственно к аналогичному периоду прошлого года.

"Уход западных компаний не сказался на покупательской активности жителей УФО, - подчеркнул Владимир Якушев. - Они продолжают совершать привычные им покупки, пользоваться услугами. А это, в свою очередь, является стимулом для развития отечественного ритейла".

Объём платных услуг, оказанных населению УФО, также увеличился по отношению к январю-августу прошлого года – на 4,5%. Самая высокая динамика роста – в сфере общественного питания: за 8 месяцев оборот вырос на 15,5% к аналогичному периоду прошлого года.

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# Владимир Якушев , торговля

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