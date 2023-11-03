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34 пассажирских автобуса закупили для Тюмени за 600 миллионов рублей

Общество, 17:23 03 ноября 2023

Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

Постановление о выделении почти 600 млн рублей на приобретение пассажирских автобусов большой вместимости для Тюмени подписал глава региона Александр Моор.

34 современных комфортабельных машины ЛиАЗ прибудут в областной центр уже в ноябре. 12 из них работают на экологически чистом метане. Новые автобусы должны выйти на линию до конца 2023 года.

"Обновление автопарка - одна из наших приоритетных задач. В целом на замену подвижного состава в муниципалитетах Тюменской области в ближайшие три года планируем выделить более 5,5 млрд рублей", - отметил губернатор.

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