Истории о национальных блюдах слушают тюменцы на интерактивной выставке "Рецепт народа"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Восемь историй о национальных блюдах могут послушать посетители интерактивной выставки "Рецепт народа", которая открылась в Молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени, в День народного единства, 4 ноября.

Идея "Рецепта народа" зародилась у менеджера проекта Кирилла Шестакова и его команды случайно. "Нам в руки попал макет кухни. Мы начали рассуждать, как это можно реализовать в пространстве нашего театрального центра. Кухня — это же место, где происходит много праздников, застолий. За одним столом на этой кухне могут оказаться разные люди из совершенно разных сфер деятельности, социальных кругов, национальностей, вероисповеданий. Кухня объединяет всех этих людей, которые делятся друг с другом невероятными историями", — рассказал Кирилл Шестаков.

Участие в проекте приняли представители Азербайджана, Армении, Таджикистана, Башкирии, Кореи. Девушка-татарка рассказала историю о баурсаке, а молодой казах — про бешбармак. Рассказ каждого участника проекта можно послушать в наушниках.

Тюменке Ануш Овеян проект показался интересным и важным. "Рецепт народа" поможет жителям и гостям нашего города максимально узнать о многообразии культур, проживающих на территории региона народов, уверена она. Ануш Овеян записала аудиодорожку о популярном армянском блюде — хапама. Оно представляет из себя фаршированную тыкву. По традиции это блюдо подают к свадебному столу, во время армянской Масленицы — Бун Барекендан —, на Рождество и Пасху как символ изобилия.

"Подачу блюда сопровождают танцами, песнями. Есть даже армянская народная песня "Эй, джан, хапама!", в которой воспет рецепт хапамы. Слушая это повествование о том, как из созревшей тыквы готовят вкусное угощение, чувствуешь эту силу традиции, связь поколений. Хапама — очень вкусное блюдо, включающее в себя много полезных элементов. Поэтому рекомендую всем попробовать это армянское блюдо", — поделилась Ануш Овеян.

Член Студенческого совета Тюменской области Ракель Аббасова представила рецепт талышского плова. Это блюдо с курицей, фаршированной лаванги — лук, перекрученный в мясорубке с орехами и добавлением двух-трех кусочков хлеба. Готовят плов обязательно с добавлением куркумы, но без кураги, чернослива и изюма. Сначала его моют, потом замачивают и готовят в огромном казане до золотистой корочки, поделилась девушка. По слова Ракель, это блюдо очень любят в ее семье, оно имеет большое значение.

"Мои родители были из разных деревень, но дружили семьями. Когда папа влюбился в маму, все было как в кино. Он уходил домой с братом и думал, если она смотрит в окно, то он завтра же придет свататься. Мама тогда смотрела в окно. Взглядами они встретились, через неделю уже случилось сватовство. Родители уже 40 лет живут в Тюмени. В то время, когда они переехали сюда, здесь было сложно найти куркуму, туршу — перемолотые плоды алычи без косточек. Поэтому мой дядя отправлял нам посылки с запасами раз в полгода. Папа говорит, что плов с лаванги заставил его влюбиться в маму еще больше. Для нас это блюдо несет праздник. Поэтому после сложной недели, или дня, традиционных праздников оно всегда украшает наш стол", — добавила Ракель Аббасова.

Второй интерактивный блок "Рецепта народа" предполагает украшение внешних сторон стен кухни стикерами. Стены стилизованы под ковер. Согласно задумке, зрители наклеят в середину каждого ковра самоклеящиеся бумажки с ответами на вопросы "Как твое имя? Какой ты национальности?". Спустя время из стикеров получатся логотипы МТЦ "Космос" и выставки-форума "Россия", которая откроется на ВДНХ в Москве 4 ноября.

Послушать истории представителей разных национальностей жители и гости Тюмени смогут в МТЦ "Космос" до 6 ноября. Возрастное ограничение: 0+.

Инна Пахомова