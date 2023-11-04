В Тюменской области стартовал термальный сезон

| Фото: Инна Пахомова | Фото: Инна Пахомова

Термальный сезон открылся в Тюменской области 4 ноября. Торжественное событие состоялось на территории экопарка "Тайга".

Посетителей экопарка, разместившихся в спа-зоне, поприветствовали известные ведущие радиопередачи "Бригада У" Вэл и Вики. Они предложили тюменцам и гостям города записать видеопривет для гостей выставки-форума "Москва", которая открылась на ВДНХ в Москве в День народного единства.

Открытие термального сезона – ежегодное событие. "У нас традиционная программа на термальных комплексах, которые предоставляют обширный спектр услуг. В этом году девять горячих источников предоставили свои интересные интерактивные программы. Праздничное открытие продлится с 4 ноября по 3 декабря", – рассказала директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Мария Трофимова.

Каждые выходные в разных локациях, термах можно будет посетить на акционных условиях различные развлекательные программы с аквагримом, дегустацией минеральной воды, сибирских чаев. Также пройдут розыгрыши подарков. В атмосферу смогут окунуться жители Тюменской области и гости из других регионов.

На территории Тюменской области насчитывается 21 термальный комплекс. Они расположены как в санаториях, так и в загородных локациях. Гостям предоставляют широкий ассортимент услуг.

"Эти термальные комплексы работают круглогодично. На сегодняшний день это востребованная услуга в течение всего года. В этом году многие локации модернизировалось. Это экопарк "Тайга", источник "Тюменский", термальный курорт "ЛетоЛето", санаторий "Сибирь". Каждый термальный комплекс проводит улучшения внутри, направленные на более комфортное и безопасное пребывание гостей", – добавила Мария Трофимова.

На уровне правительства Тюменской области по поручению губернатора проводится объемная работа с привлечением экспертов. Сформирован консорциум. Ведётся работа по проектированию туристического кластера вокруг "Жемчужины Сибири". Проектируются несколько комплексов – под Тобольском, в районе Ирбитского тракта.

Отметим, в 2024 году в Тюменской области будут открывать пятый юбилейный сезон.

Инна Пахомова