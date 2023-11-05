Две уникальные операции ребенку провели хирурги в Тюмени

| Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив) | Фото: пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области (архив)

Две уникальные операции провели маленькому пациенту детские хирурги тюменской Областной клинической больницы №2 и помогли ребенку с редкой для его возраста патологией.

По словам мамы, у ее сына ранее был диагностирован панкреатит, но лечение не приносило результатов. Обследования выявили расширение вирсунгова протока и конкременты в поджелудочной железе.

Коллегиально было принято решение о проведении двухэтапного оперативного вмешательства. По словам врачей хронический панкреатит является довольно редкой патологией в детском возрасте и таких пациентов к нам до того момента не поступало.

"Мы впервые выполнили такую уникальную операцию, как панкреатоэнтеростомия. У мальчика купировались симптомы хронического панкреатита и ушел болевой синдром", - рассказал заведующий детским хирургическим отделением Валерий Чевжик.

Также команда специалистов приняла решение о проведении эндоскопического хирургического вмешательства. В рентген-кабинете была проведена успешная эндоскопическая операция.

"В первую очередь мы выявили расположение камней, рассекли ткани и специальным захватом аккуратно извлекли их, восстановили нормальный отток панкреатического секрета в двенадцатиперстную кишку", - пояснил руководитель эндоскопического отделения Дмитрий Иванов.

Мальчик выписан из стационара в удовлетворительном состоянии, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.