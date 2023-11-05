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В Тюмени пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

Общество, 09:55 05 ноября 2023

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Публичные слушаниях по проекту бюджета Тюмени на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов пройдут 16 ноября. Об этом сообщает департамент финансов и налоговой политики администрации города.

Слушания пройдут с 18 до 20 часов по адресу ул. Первомайская, 20. Регистрация участников начнётся в 17 часов. Проект бюджета опубликован в сетевом издании "Официальные документы города Тюмени".

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# бюджет , публичные слушания

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