Тюменец увел из подъезда чужой велосипед

| Фото: УМВД Тюменской области | Фото: УМВД Тюменской области

Подозреваемого в краже велосипеда задержали в Тюмени полицейские. С заявлением о пропаже в правоохранительные органы обратилась местная жительница 1977 года рождения.

Женщина рассказала, что оставила велосипед в подъезде, а выйдя, спустя некоторое время, из квартиры обнаружила, что ее имущество исчезло. Сумма ущерба составила около 6 тыс. рублей.

Сотрудники полиции установили личность злоумышленника – ранее судимого 42-летнего местного жителя и задержали его. Мужчина признался в содеянном, сообщает УМВД Тюменской области.

Он рассказал, что зайдя в подъезд и увидев велосипед, решил его присвоить. Похищенное позже сдал в комиссионный магазин. Возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до двух лет.