55 человек погибли на дорогах Тюменской области из-за выезда на встречку в 2023 году

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

123 ДТП на дорогах Тюменмской области произошло из-за выезда на встречную полосу движения, а также нарушений правил обгона в 2023 году. В этих авариях погибли 55 человек, это в два раза больше, чем в 2022 году. 219 человек были ранены, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

В 2022 году в ноябре-декабре в Тюменской области Госавтоинспекция констатировала резкий всплеск дорожной аварийности, в том числе дорожных трагедий.

Чтобы предотвратить подобное в 2023 году, запланированы дополнительные меры безопасности: усиленное дежурство нарядов ДПС на трассах, работа беспилотного летательного аппарата по выявлению выездов на полосу встречного движения, информирование автомобилистов через СИ-БИ радиостанции гражданского диапазона.

Также в Тюменской области в случае резкого ухудшения погодных условий будет применяться полное ограничение движения на федеральных и региональных автодорогах.