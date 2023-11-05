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Новые мониторы помогают реаниматологам Вагайского района контролировать состояние пациентов

Общество, 11:51 05 ноября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Новое современное оборудование поступило в отделение реанимации областной больницы №9 в Вагайском районе. Четыре монитора получены благодаря региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения" нацпроекта "Здравоохранение".

Оборудование помогает медицинскому персоналу осуществлять непрерывный контроль за состоянием больных любого возраста. Монитор фиксирует частоту сердечных сокращений, сердечный ритм, ЭКГ, частоту дыхания, уровень кислорода и углекислого газа в крови и температуру тела.

Также он измеряет центральное венозное, внутричерепное, альвеолярное и почечное давление, сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

Мониторы пациента оснащены визуальными и звуковыми сигналами тревоги, срабатывающими при изменении перечисленных параметров. Также наличие передового оборудования делает медпомощь в районе высокотехнологичной и доступной.

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# Вагайский район , здравоохранение

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