Около 240 гостей прибудут железнодорожным круизом в Тюменскую область на январские праздники

| Фото: Visit Tyumen | Фото: Visit Tyumen

Около 240 гостей прибудут железнодорожным круизом "В Сибирь" в Тюменскую область на новогодних праздниках. 2 января из Москвы отправится железнодорожный круиз "В Сибирь". Спрос на него растет с каждым разом, отмечает руководитель Агентства туризма и продвижения Тюменской области Дмитрий Пухов.

"К нам приедет отельный поезд. Если 5 ноября в Тюмень туристы приехали в шести вагонах, то в январе будет целый железнодорожный поезд. Новогодние праздники проведут около 240 участников круиза. Для них ожидается сопоставимая программа. Вообще наш туристический потенциал строится на двух уникальных предложениях: термальные комплексы и Тобольск как большой музейный ансамбль. В рамках новогоднего круиза возможны небольшие корректировки с точки зрения конкретных объектов и локаций. Но мы понимаем, что наши ключевые торговые предложения войдут в программу", — сказал Дмитрий Пухов.

5 ноября на железнодорожный вокзал Тюмени доставили 80 туристов. Это преимущественно жители Москвы и Подмосковья. В региональной столице отдыхающих встретили с настоящим сибирским гостеприимством. Тюменские купчихи угощали туристов горячим чаем, конфетами от местной фабрики "Квартет" и шоколадками с предсказаниями. Также прибывшим показали яркий флешмоб от Visit Tyumen — его представляли на открытии термального сезона на территории экопарка "Тайга" 4 ноября.

Из Тюмени гости отправятся в музей Григория Распутина в с. Покровское, побывают на автобусно-пешеходной обзорной экскурсии по Тюмени, отдохнут на термальном курорте, прогуляются по вечерней набережной и попробуют блюда сибирской кухни в одном из ресторанов.

Завершится вечер в поезде по дороге в Тобольск. 6 ноября в древней столице Сибири туристов ждет не менее насыщенная программа. Гости посетят Свято-Знаменский Абалакский мужской монастырь и загородный комплекс "Абалак", совершат атмосферную прогулку по территории тобольского кремля и Базарной площади, поучаствуют в экскурсии в музее "Дворец наместника" и музее семьи императора Николая II. Завершат знакомство с городом в тематическом парке "Тобол", где окажутся в декорациях одноименного фильма и станут участниками интерактивного представления.

Инна Пахомова