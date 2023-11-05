Хор из Ялуторовска стал лучшим среди коллективов воскресно-приходских школ на фестивале в Тобольске

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Хор "Сретенские перезвоны" из Ялуторовска занял первое место в номинации "Коллективы воскресно-приходских школ" по итогам XXVII фестиваля-конкурса детских хоров "Духовная песнь православной Сибири", который прошел в Тобольске.

Коллектив исполнил четыре произведения: два духовных песнопения "Ныне отпущаеши", "Многолетие" и две русских народных песни "Ты река ли, моя реченька" и "Как по улице молодчик идет".

"Хор существует примерно шесть лет. Состав периодически обновляется, но основная масса участников стабильна. На данный момент в хоре у нас 14 человек. Все — девочки, один мальчик. Мы выступаем и занимаем призовые места", — рассказала корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" хормейстер, руководитель детского хора воскресной школы при Сретенском соборе в Ялуторовске Серафима Зубарева.

По ее словам, то, что дети попадают в хор, зачастую связано с желанием самих ребят, поскольку им очень нравится петь. Нередко участники приводят в коллектив своих друзей, одноклассников. Дети занимаются каждую неделю, по воскресеньям.

Сама Серафима Зубарева всегда хотела стать дирижером именно церковного хора. "Здесь одновременно служение Богу и хоровое пение, которое всегда меня привлекало. Сейчас я люблю заниматься с детьми. Получаю от этого удовольствие, большую радость", — добавила она.

Напомним, XXVII фестиваль-конкурс "Духовная песнь православной Сибири" собрал в Тобольске участников из Тюменской, Курганской, Кемеровской, Омской, Свердловской областей, Ханты-Мансийского, Ямало-Ненецкого автономных округов. Многие коллективы выступили здесь не в первый раз. Например, Ишимская православная гимназия имени святого мученика Василия Мангазейского. По итогам конкурса 2023 года ребята заняли третье место в номинации "Хоровые коллективы православных гимназий".

"Это наша 18-я поездка. На конкурсе представили два духовных произведения и две народных песни. Репертуар выбирали, исходя из возможностей коллектива и того, что нравится детям. Духовные произведения больше относились к древним распевам. Народные произведения — это обработки русских народных песен. Одна "Ой вы, мои ветры" — лиричная, вторая "Перевоз Дуня держала" — шуточная", — рассказала учитель музыки в Ишимской православной гимназии Наталья Шаталова.

Коллективу из Ишима в 2023 году исполняется 20 лет. Он все время обновляется. На фестиваль в Тобольск приехал обновленный состав: его участники-учащиеся гимназии пели на конкурсе впервые. Событие для хоров — важное событие, позволяющее показать, чего удалось достичь. "Дети работают на результат. Если мы не будем показывать результат нашей работы, то ребята потеряют интерес. Ну, и важно общение с другими коллективами. Дети быстро находят общий язык, заводят друзей", — убеждена Наталья Шаталова.

В ходе фестиваля хоры приняли участие в конкурсных прослушиваниях. Дети побывали на экскурсиях по монастырям, храмам, музеям Тобольска. Напомним, гала-концерт, посвященный Дню народного единства, состоялся в ДК "Синтез" 4 ноября.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин