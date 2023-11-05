К предстоящему пожароопасному сезону готовятся в Тобольском районе
Общество, 14:12 05 ноября 2023
| Фото: администрация Тобольского района
204 км защитных минерализованных полос создали в Тобольском районе. Как сообщает администрация муниципального образования, это подготовка к будущему пожароопасному сезону.
Для опашки населенных пунктов департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области передал в Тобольский район пять лесных плугов.
Напомним, что в 2023 году на территории района произошло 24 лесных пожара и 18 ландшафтных. Основная часть - по вине человека. Правоохранители привлекли к ответственности 27 нарушителей пожароопасного сезона.