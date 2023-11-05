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К предстоящему пожароопасному сезону готовятся в Тобольском районе

Общество, 14:12 05 ноября 2023

администрация Тобольского района | Фото: администрация Тобольского района

204 км защитных минерализованных полос создали в Тобольском районе. Как сообщает администрация муниципального образования, это подготовка к будущему пожароопасному сезону.

Для опашки населенных пунктов департамент гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области передал в Тобольский район пять лесных плугов.

Напомним, что в 2023 году на территории района произошло 24 лесных пожара и 18 ландшафтных. Основная часть - по вине человека. Правоохранители привлекли к ответственности 27 нарушителей пожароопасного сезона.

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