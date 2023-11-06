200 тюменцев воспользовались новым сервисом "Как пройти собеседование" с начала его работы

| Фото: информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

200 тюменцев воспользовались новым сервисом "Как пройти собеседование" с сентября 2023 года. Платформа предоставляет полезные советы и рекомендации, которые помогут соискателю, сообщает информационный центр областного правительства.

Воспользоваться цифровым сервисом можно на интерактивном портале департамента труда и занятости населения региона.

Напомним, Тюменская область стала одним из 19 регионов России, которые вошли в проект пилотной апробации цифровых сервисов при поддержке федерального центра.