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200 тюменцев воспользовались новым сервисом "Как пройти собеседование" с начала его работы

Общество, 14:12 06 ноября 2023

информационный центр правительства Тюменской области | Фото: информационный центр правительства Тюменской области

200 тюменцев воспользовались новым сервисом "Как пройти собеседование" с сентября 2023 года. Платформа предоставляет полезные советы и рекомендации, которые помогут соискателю, сообщает информационный центр областного правительства.

Воспользоваться цифровым сервисом можно на интерактивном портале департамента труда и занятости населения региона.

Напомним, Тюменская область стала одним из 19 регионов России, которые вошли в проект пилотной апробации цифровых сервисов при поддержке федерального центра.

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# работа , собеседование

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