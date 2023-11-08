Трех лебедей выхаживают сотрудники тюменского реабилитационного центра "У Лукоморья"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трех лебедей выхаживают сотрудники тюменского реабилитационного центра "У Лукоморья". Две птицы попали сюда в начале ноября, одна - в сентябре.

Лебедю, которого 5 ноября спасли с пруда в СНТ "Лесная сказка" сотрудники МЧС с местными жителями, примерно четыре-пять месяцев. Птица не улетала со льда продолжительное время. Людей это начало беспокоить, потому что ночью к пруду стала приходить лиса. Жителям СНТ пришлось организовать дежурство и отгонять хищника, рассказали в ГУ МЧС России по Тюменской области.

| Фото: скриншот видео центра "У Лукоморья" | Фото: скриншот видео центра "У Лукоморья"

"Ему сделали рентген, обнаружили дробь в мягких тканях. Также наблюдаются изменения внутренних органов. Начнем первичное лечение. Потом уже по результатам анализов проведем корректировку. Операция планируется, но сейчас нужно стабилизировать состояние птицы, чтобы она начала есть самостоятельно", - рассказала ветеринарный врач центра Татьяна Усламина.

О второй птице сотрудникам тюменского реабилитационного центра пару дней назад сообщили очевидцы, заметившие как она бегает по трассе в мкрн Березняковский. На месте пернатого не обнаружили, но спустя два часа в "У Лукоморье" позвонила женщина, к которой лебедь забежал домой. Специалисты говорят, что птица проглотила небольшое инородное тело, но оно должно выйти без хирургического вмешательства. Найденыша тоже ждут диагностика и лечение. "У таких птиц много инфекциий, которые начинают активно развиваться вне естественной среды. Поэтому лебедь будет проходить лечение", - поделилась Татьяна Усламина.

Двух этих птиц сотрудники кормят два-три раза в день, самостоятельно они не едят. Если даже пернатые здоровы, то они не едят в новом месте первые три дня из-за стресса, отметила ветврач.

Один из лебедей находится в центре "У Лукоморья" уже два месяца. Ранее птицу в ослабленном состоянии нашли на дороге. Она уже прошла лечение, сейчас здорова. После положенного карантина лебедь переехал в новый дом. Его вместе с другими пролеченными птицами планируют выпустить на природу весной.

Как сообщила ветеринарный врач тюменского реабилитационного центра "У Лукоморья", раньше они такого не наблюдали со стороны лебедей. Чаще бывают совы, вороны, птицы, проживающие в городе, соколы, ястребы, канюки. В центр тюменцы приносили стрижей, выпавших из гнезд.

Инна Пахомова