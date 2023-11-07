"Точку кипения" для инициативной молодежи открыли в Тобольске

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

"Точка кипения" открыли на базе Тобольского многопрофильного техникума. Это пространство, ориентированное преимущественно на молодежь, для совместной работы над коммерческими и социальными проектами, сообщает ООО "ЗапСибНефтехим".

Создание "Точки кипения" в Тобольске стало возможным при организационном и финансовом участии компании СИБУР.

Заместитель директора направления "Молодые профессионалы" АСИ Юлия Ханьжина отметила, что "Точка кипения" - это в первую очередь пространство для общения: "Сгущение" городских сообществ – один из основных принципов функционирования проекта. Два других – командность и сетевая структура. "Точки кипения" – это сеть по всей стране. И даже если у человека не получается найти ресурсы или создать команду на месте, то он может привлечь возможности других площадок, получить консультации, изучить успешные практики".

По словам директора по взаимодействию с органами власти и реализации социально-экономических проектов "ЗапСибНефтехима" Елены Бельской, СИБУР выступает долгосрочным партнером в развитии города, вкладывает инвестиции в улучшение городской среды, повышение привлекательности Тобольска для молодежи.

"Один из важнейших фокусов в этой работе – формирование сообщества активных тоболяков, которые наравне с бизнесом, с органами власти принимали бы деятельное участие в трансформации города. Проект "Точка кипения" также отвечает этой задаче и имеет все шансы стать катализатором новых интересных проектов", - уверена она.

Перспективной точкой приложения сил и креатива будущих резидентов "Точки кипения - Тобольск" могут стать проекты в туристической отрасли, развитие которой в Тобольске набирает обороты. В рамках совместной программы органов власти и СИБУРа "Тобольск настоящий" разработан мастер-план развития туристического каркаса города до 2030 года. Он предусматривает трехкратное увеличение турпотока в Тобольск к этому периоду.

Подробнее о проекте "Точка кипения -Тобольск" по ссылке.