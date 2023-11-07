Более 4,4 млрд рублей выплатили по больничным в Тюменской области с начала года

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 4,4 млрд рублей выплачено по больничным в Тюменской области в 2023 году. Такая сумма была оформлена по более чем 350 тыс. пособий по временной нетрудоспособности, оформленных в проактивном режиме, сообщает областное отделение Социального фонда России.

"С начала года 166 тысяч работающих жителей региона оформили больничные листы в упрощенном формате. Назначение и выплату пособий по временной нетрудоспособности можно было отследить в режиме реального времени в личном кабинете на портале Госуслуг", - рассказала управляющий отделением СФР по Тюменской области Алефтина Чалкова.

В ведомстве подчеркнули, что беззаявительный порядок оформления снизил нагрузку и на работодателей. Теперь им необходимо только в установленные законодательством сроки проверить данные своих работников и при необходимости откорректировать их.

Размер выплаты по временной нетрудоспособности при страховом стаже от восьми и более лет составит 100 % среднего заработка сотрудника, от пяти до восьми лет - 80 %, до пяти лет — 60 %. Первые три дня больничного оплачивает работодатель из собственных средств, последующие — отделение Социального фонда России. Если работник ухаживает за больным членом семьи, находится на карантине, проходит протезирование или долечивается в санатории, пособие выплачивается за счет средств ОСФР с первого дня.

При уходе за больным ребенком до восьми лет пособие выплачивается в размере 100 % заработка.