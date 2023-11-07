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Тюменские студенты стали победителями конкурса эссе "Мое призвание – быть врачом"

Общество, 16:49 07 ноября 2023

www.tyumsmu.ru

Первокурсники Тюменского медицинского университета стали победителями конкурса эссе "Мое призвание – быть врачом". Его организовали специалисты поликлиники им. Нигинского к 40-летию учреждения, а также к Году педагога и наставника, сообщает пресс-служба вуза.

Команду ТМУ подготовила кандидат медицинских наук, доцент, директор Тюменского регионального отделения лиги преподавателей высшей школы Елена Августа. При определении победителей, среди прочего, учитывалась глубина содержания текста и творческая индивидуальность автора.

Победителями конкурса стали студенты Института клинической медицины: Софья Батурина, Елизавета Добрынина и Анастасия Афанасьева.

Приз зрительских симпатий получили Александр Тымкив и Светлана Короленко, представлявшие Институт клинической медицины. Другие участники конкурса признаны победителями в разных номинациях.

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Победителей наградили дипломами и памятными призами. Для участников конкурса выступил дуэт "Сantilena" в составе Полины Абрамовой и Анны Вязниковцевой - студенток Тюменского медуниверситета.

После подведения итогов для будущих врачей состоялся танцевальный флешмоб от Елены Августа.

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# Тюменский медицинский университет

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