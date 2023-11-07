В Тюменской области собственники 19 домов сменили управляющие компании в ноябре

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Собственники квартир сменили управляющие компании в 19 домах в Тюменской области в ноябре. Основанием стали решения, принятые на общих собраниях, сообщает региональная Госжилинспекция.

Так, уже с первых чисел ноября обслуживанием дома № 20 девятого микрорайона Тобольска занимается компания "СанТэл", вместо УК "Вега". С последней собственники расторгли договор управления.

Новая компания - "СКИТ" появилась и в доме № 1, корпус 1 на ул. Ванцетти в Тюмени. Жители доверили ее сотрудникам управлять общим имуществом вместо "ПИК-Комфорт Профи".

В настоящее время в регионе насчитывается 311 лицензированных компаний, которые могут заниматься обслуживанием жилых домов.

Подробные сведения об управляющих организациях здесь.