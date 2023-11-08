В окрестностях Тюмени уничтожали взрывные устройства и устанавливали "минные шлагбаумы"

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Военнослужащие инженерного полка Центрального военного округа (ЦВО) в ходе тренировки в Тюменской области отработали задачи по обнаружению и обезвреживанию инженерных заграждений условного противника.

"По замыслу мероприятия боевой подготовки, перед инженерными расчетами была поставлена задача по обезвреживанию территории, на которой условным противником установлены минно-взрывные заграждения, - сообщает пресс-служба Центрального военного округа. - Прибыв в назначенный район, военнослужащие выполнили инженерную разведку местности, дорог. Далее военные инженеры, экипированные в защитные костюмы, применив искатели взрывных устройств "Коршун" и миноискатели ИМПС, обнаружили минно-взрывные устройства различного назначения, которые затем были уничтожены накладными зарядами на месте".

Кроме того, в ходе тренировки военнослужащие отработали задачи по установке "минных шлагбаумов".

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано более 50 военнослужащих и около 10 единиц военной и специальной техники.