Добровольцы Тюменской области пообщаются с федеральными экспертами на форуме

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Более 300 волонтеров из 26 муниципальных образований региона принимают участие в региональном форуме добровольцев в Тюмени. Событие открыли в областном санаторном оздоровительно-образовательном центре "Витязь" 7 ноября.

В течение трех дней, с 7 по 9 ноября, активисты проведут время с пользой, поделятся опытом, отработают организационно-методические навыки ведения волонтерской деятельности. Участие в форуме принимают федеральные эксперты из Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, представители Ассоциации волонтерских центров. В 2023 году событие посвящено перспективам развития, возможностям и сервисам платформы Добро.рф. Отметим, на ней зарегистрировано более 50 тысяч добровольцев из Тюменской области, которые работают по 14 направлениям. Всего же на платформе – пять с половиной миллионов волонтеров со всей страны, около 100 тысяч организаций.

Заместитель руководителя управления по развитию платформы Добро.рф Виктория Лемешева познакомила участников форума с сервисами портала. "У нас все быстро растет и развивается. Все время совершенствуем сервисы. Для удобства запустили мобильную версию с простым функционалом. С помощью нее доброволец может найти мероприятие рядом со своим местоположением, зачекиниться на мероприятии, организаторы могут проставить часы. Также мы запустили "Добро. Журнал", позволяющий вести блоги. Это важно, поскольку, когда организация подается на грант, для придания веса заявке, нужны публикации в СМИ. Это не совсем просто. Опубликоваться можно в "Добро. Журнале", это выглядит красиво, прилично, страницей можно поделиться в соцсетях", – рассказала она.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Форум проходит в формате площадок, на которых высококвалифицированные спикеры рассказывают о программах "Обучение служением", "ГосСтарт", "Добро.Центр" и многое другое. В первый день подписали соглашение о сотрудничестве с Уральским федеральным университетом имени первого президента России Бориса Ельцина.

"Этот университет занимается отбором волонтеров Уральского федерального округа на Всемирный фестиваль молодежи, который состоится в Сочи в 2024 году. Мы с данным институтом будем выступать как партнеры по отбору добровольцев на это событие", – прокомментировала руководитель координационного ресурсного центра поддержки добровольческого движения Тюменской области ГАУ ДО ТО ДТиС "Пионер" Анастасия Баканова.

Также в первый день форума участников ожидают стратегические сессии, интерактивные площадки, семинары и другие активности. В 20 часов 30 в формате телемоста участники встретятся с представителями Краснодонского района (ЛНР).

8 ноября будет не менее насыщенным. День практически полностью посвящен реализации Всероссийской акции "Мы вместе". "Также мы с коллегами опорных и студенческих центров будем создавать нематериальные меры поощрения добровольцев. Хотим, чтобы у всех была единая система", – добавила Анастасия Баканова.

Закроется форум 9 ноября в 10 часов. На нем наградят лучших волонтеров.

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Руководитель отряда "Добрый штаб" при Тюменском колледже производственных и социальных технологий, педагог-организатор Екатерина Виноградова приехала вместе с пятью студентами, которые ведут волонтерскую деятельность по разным направлениям. На форуме они хотят почерпнуть новые знания, пройти обучение.

"Привезли самых лучших. Они потом просвещают других волонтеров. Для меня, как для руководителя, в программе особо интересно обучение по программе "Обучение служением". Она набирает обороты. У нас много специальностей, в которых можно совмещать как профессиональную деятельность, так и волонтерскую. Например, в колледже проходят обучение на садово-парковое строительство, обучающиеся могут помогать бабушкам в огородах. Заниматься с людьми с ограниченными возможностями здоровья могут студенты, которые обучаются по направлению адаптивной физической культуры", – поделилась она.

Свою волонтерскую деятельность Екатерина Виноградова начала в 2014 году. В итоге она решила посвятить добровольчеству всю жизнь. Сейчас в ее отряде насчитывается более 500 человек. Есть и волонтеры, которые принимают участие разово. Студенты занимаются различной деятельностью – начиная от социального направления и заканчивая посещением зооприютов.

Инна Пахомова