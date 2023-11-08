В Сбере рассказали, какими способами тюменцы чаще оплачивают покупки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области стали чаще оплачивать покупки безналичными способами. За 9 месяцев 2023 года количество совершенных операций через платежные терминалы Сбера в Тюменской области выросло на 30 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В рейтинге популярных способов лидирует оплата по банковским картам, на втором месте – через приложение SberPay, замыкают тройку лидеров платежи по QR-коду. Также у тюменцев растет интерес к новому сервису "Оплата улыбкой", который не так давно запустил Сбербанк. Помимо Тюмени терминалы с технологией биометрии уже установлены в Тобольске, Ишиме, Ялуторовске и Заводоуковске.

Всего на данный момент в Тюменской области действует 60 тысяч терминалов Сбера для приема безналичной оплаты.

"С каждым годом количество безналичных платежей и их доля в торговом обороте растет. При этом все чаще наши клиенты пользуются не банковскими картами, а альтернативными способами оплаты – через сервис SberPay, по QR-коду или при помощи биометрии. Это делает расчеты более быстрыми, удобными и безопасными", - отметил председатель Уральского банка Сбербанка Дмитрий Суховерхов.

Сбер шестой год подряд проводит акцию Зелёный день, которая приурочена ко дню рождения банка. Из года в год Сбер и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России, помогая решать повседневные задачи, экономить деньги и время.

"Тюменцы выбирают безналичные способы расчета, поскольку это ускоряет и упрощает оплату. Помимо самых популярных вариантов оплаты жители региона также активно используют платежный стикер: его удобно закрепить на телефоне и использовать вместо пластиковой банковской карты", - сказал управляющий Западно-Сибирским отделением Сбербанка Роман Дубинский.

В период с 9 по 12 ноября действуют выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам и другим финансовым продуктам. Также можно будет воспользоваться предложениями компаний СберМаркет, Мегамаркет, Самокат, СБЕР ЕАПТЕКА, СберСтрахование и многих других и купить умные устройства Sber с большими скидками.

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