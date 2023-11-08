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Доцент ТюмГУ преподает рисунок и живопись в Цюйфуском университете

Общество, 11:52 08 ноября 2023

utmn.ru

Доцент кафедры искусств Института психологии и педагогики ТюмГУ Константин Шохов преподает рисунок и живопись в Институте изобразительного искусства Цюйфуского государственного педагогического университета Китая в рамках международного обмена. Работать с группой в 45 студентов ему помогает переводчик, сообщает управление стратегических коммуникаций ТюмГУ.

Главная особенность вуза – он создан на малой родине мыслителя, педагога, просветителя Конфуция. Идеи конфуцианства в университете сильны, как ни в каком другом, а именно: уважение к учителю, стабильность и традиция в передаче знаний, традиционные формы обучения.

"Для преподавания основ изобразительной грамоты эти постулаты очень подходят, поэтому, несмотря на языковый барьер, работается с китайскими студентами очень легко и комфортно. В университете созданы прекрасные условия, материальная база впечатляет", - рассказывает Константин Шохов.

Педагог-китаец с начальным уровнем владения русским языком помогает тюменскому доценту вести занятия.

utmn.ru

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