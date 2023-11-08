Акция "Ёлка желаний" стартует в Тюмени 15 ноября

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Кот-акула и гуси-обнимуси - с такими необычными детскими пожеланиями сталкиваются организаторы областной акции "Ёлка желаний". В 2023 году пятая по счету акция стартует 15 ноября. Всего в городе будут действовать более 40 ёлок в в торговых центрах и организациях. Об этом рассказала руководитель проекта Галина Валуева на пресс-конференции 8 ноября.

Для участия в акции нужно снять с елки открытку с новогодним желанием ребёнка из многодетной или малоимущей семьи, ветерана или одинокого пожилого человека, приобрести эту вещь в подарок и оставить ее на стойке информации торговой точки, где была взята открытка. По словам Галины Валуевой, теперь для участия в акции необязательно выходить из дома.

"Сегодня есть маркетплейсы, где можно заказать, например, игрушку. Свяжитесь с нами и мы уточним адрес пункта выдачи, где нам удобнее будет забрать этот подарок", - рассказала она. Активная фаза акции продлится до Рождественских праздников. Среди желаний ветеранов и пожилых тюменцев, как правило, продуктовые наборы, посуда или недорогая бытовая техника. Для них организаторы акции проводят утренники, а к тем, кто не в состояний прийти самостоятельно, Дед Мороз приезжает на дом.

Руководитель общественной организации многодетных семей Тюменской области "Радость" Елена Тенегина добавила, что желающие могут принести подарки в организацию лично. Отметим, что размещаемые на "Ёлке желаний" открытки номерные и не содержат персональных данных.

Николай Ступников