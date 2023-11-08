26 команд Тюменской области встретятся на Флагманской школе

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" соберет 26 команд из муниципальных образований региона. Мероприятие пройдет в Тюмени 9 ноября, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

С 10 до 13 часов на базе учреждения состоится проектировочная сессия. Приглашенными экспертами выступят кандидат педагогических наук, руководитель департамента методического обеспечения РДДМ "Движение первых" (Москва) Лариса Львова, а также заместитель руководителя дирекции методического сопровождения "Движения Первых" (Санкт-Петербург) Михаил Зенкин.

Во второй половине дня точкой сбора команд станет региональный штаб РДДМ "Движение Первых". В ходе групповой работы команды участников представят к защите свои проекты, а также, опираясь на полученные знания и имеющийся опыт, оформят в единый манифест систему межуровневой интеграции на основе дополнительной общеобразовательной программы.

| Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Напомним, Флагманская школа – это коммуникационная площадка для обмена опытом между командами участников из разных муниципальных образований, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик.