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26 команд Тюменской области встретятся на Флагманской школе

Общество, 17:08 08 ноября 2023

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Флагманская школа управленческих команд "Флагманы дополнительного образования Тюменской области" соберет 26 команд из муниципальных образований региона. Мероприятие пройдет в Тюмени 9 ноября, сообщает пресс-служба Дворца творчества и спорта "Пионер".

С 10 до 13 часов на базе учреждения состоится проектировочная сессия. Приглашенными экспертами выступят кандидат педагогических наук, руководитель департамента методического обеспечения РДДМ "Движение первых" (Москва) Лариса Львова, а также заместитель руководителя дирекции методического сопровождения "Движения Первых" (Санкт-Петербург) Михаил Зенкин.

Во второй половине дня точкой сбора команд станет региональный штаб РДДМ "Движение Первых". В ходе групповой работы команды участников представят к защите свои проекты, а также, опираясь на полученные знания и имеющийся опыт, оформят в единый манифест систему межуровневой интеграции на основе дополнительной общеобразовательной программы.

Дворец творчества и спорта "Пионер" | Фото: Дворец творчества и спорта "Пионер"

Напомним, Флагманская школа – это коммуникационная площадка для обмена опытом между командами участников из разных муниципальных образований, поддержки их дальнейшего развития и распространения лучших практик.

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# образовательная сессия

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