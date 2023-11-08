  • 8 ноября 20238.11.2023среда
  • В Тюмени 2..4 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

До 15 лет тюрьмы грозит тюменцу за распространение конопли

Происшествия, 17:19 08 ноября 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20-летнему тюменцу грозит до 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков. Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, в арендуемом гаражном помещении на чердаке тюменец оборудовал лабораторию по культивированию конопли. Полицейские обнаружили различное оборудование: лампы, вентиляторы, поливочные системы, удобрения.

Сотрудники УНК в ходе обследования помещения изъяли 0,5 кг сухого растительного вещества, приготовленного для сбыта, и 11 кустов, растущих в емкостях. Экспертиза части изъятого показала, что растения являются марихуаной.

Оперативникам молодой тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ. Готовые к употреблению растения, содержащие наркотические вещества, он сбывал своим знакомым. Деньги тратил на погашение долгов.

В отношении ранее несудимого тюменца возбудили уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УМВД России по Тюменской области

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# конопля , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:19 08.11.2023До 15 лет тюрьмы грозит тюменцу за распространение конопли
16:13 08.11.2023До трех лет тюрьмы грозит тюменцу за хранение наркотиков
15:40 08.11.2023Тюменца обвиняют в краже, угрозе убийством и незаконном лишении свободы
15:18 08.11.2023Жителя Заводоуковска лишили автомобиля за пьяную езду