До 15 лет тюрьмы грозит тюменцу за распространение конопли

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

20-летнему тюменцу грозит до 15 лет тюрьмы за распространение наркотиков. Как сообщили в УМВД России по Тюменской области, в арендуемом гаражном помещении на чердаке тюменец оборудовал лабораторию по культивированию конопли. Полицейские обнаружили различное оборудование: лампы, вентиляторы, поливочные системы, удобрения.

Сотрудники УНК в ходе обследования помещения изъяли 0,5 кг сухого растительного вещества, приготовленного для сбыта, и 11 кустов, растущих в емкостях. Экспертиза части изъятого показала, что растения являются марихуаной.

Оперативникам молодой тюменец рассказал, что закупил все необходимое для выращивания конопли, оформив в финансовой организации займ. Готовые к употреблению растения, содержащие наркотические вещества, он сбывал своим знакомым. Деньги тратил на погашение долгов.

В отношении ранее несудимого тюменца возбудили уголовное дело. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Фигуранту избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: УМВД России по Тюменской области