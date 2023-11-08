Курганские студенты выиграли тур "Черное золото Сибири" в Тюмень на два дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Студенты Курганской области - победители конкурса "Лидеры региона" - выиграли путевки тура "Черное золото Сибири" в Тюмень на два дня. Он проходит в рамках программы Росмолодежи "Больше, чем путешествие".

Участники тура узнали о нефтедобыче. Посетили два музея Тюменского индустриального университета – минералогический и геологический. Познакомились с историей города.

"Однако этим путешествие не ограничилось. Главные изюминки поездки – посещение полигона с настоящей буровой установкой, встречи с преподавателями в этой сфере и даже посвящение в нефтяники", - рассказали организаторы.

Напомним, первый экскурсионный продукт "Черное золото Сибири" появился в регионе в 2017 году. За пять лет его посетили более 3 тыс. человек. В 2019 году бренд Visit Tyumen начал сотрудничать с компанией СИБУР. В 2021 году промышленные экскурсии вошли в программу туров из Москвы в Тюмень. Туроператоры начали активно возить людей на сыроварни, рыбные фермы и кондитерские фабрики.

В 2022 году Тюменская область вошла во II Всероссийский акселератор АСИ "Открытая промышленность". Пустить на свои площадки туристов по его итогам решили пять предприятий. За 2022 год на них побывали 1 тыс. 514 человек.