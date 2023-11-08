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Восьмерых участников танцев на проезжей части оштрафовали в Тюмени

Происшествия, 19:17 08 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмерых участников танцев на проезжей части оштрафовали в Тюмени. Инцидент произошел в выходные. Мужчины из свадебного кортежа на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики вышли из автомобилей и начали танцевать.

8 ноября удалось установить еще четырех из них, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Видео с танцующими мужчинами ранее было размещено в социальных сетях.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, с нарушителями проводится профилактическая работа, уточнили в ведомстве.

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# ГИБДД Тюменской области

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