Восьмерых участников танцев на проезжей части оштрафовали в Тюмени

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Восьмерых участников танцев на проезжей части оштрафовали в Тюмени. Инцидент произошел в выходные. Мужчины из свадебного кортежа на перекрестке улиц Профсоюзной и Республики вышли из автомобилей и начали танцевать.

8 ноября удалось установить еще четырех из них, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области. Видео с танцующими мужчинами ранее было размещено в социальных сетях.

Обстоятельства инцидента устанавливаются, с нарушителями проводится профилактическая работа, уточнили в ведомстве.