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Из грудной клетки тюменца извлекли еловую веточку

Общество, 17:21 09 ноября 2023

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Еловую веточку длинной 2 см извлекли из грудной клетки 20-летнего тюменца. Молодого человека стали беспокоить боли в груди. В поликлинике сделали рентген, который показал изменения с правой стороны. Пациент направили в Областной клинический фтизиопульмонологический центр с подозрением на туберкулез. Там ему выполнили весь комплекс исследований и назначили диагностическую операцию, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области.

"В результате торакоскопической операции в плевральной области выявили инородное тело. Это была еловая веточка. Такой случай в нашей практике впервые", - сказал врач-торакальный хирург, заведующий туберкулезным легочно-хирургическим отделением Александр Миронов.

Тюменец объяснил, как веточка могла попасть ему в грудную клетку: однажды на утренней пробежке в экопарке он взял в рот хвойную веточку и случайно вдохнул ее. Молодой человек не придал этому значения, подумав, что проглотил ее.

департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Сегодня пациент чувствует себя хорошо.

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# хирургия

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