В Тюменской области досрочно выполнили годовой план по внедрению регионального экспортного стандарта 2.0

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область вошла в число 15 российских регионов-лидеров по внедрению Регионального экспортного стандарта 2.0 (РЭС 2.0) — целевого показателя национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Рейтинг регионов составлен Российским экспортным центром (ВЭБ.РФ), который подвел предварительные итоги реализации проекта за 10 месяцев 2023 года.

"Возглавили рейтинг Омская область, Алтайский край, Владимирская, Рязанская, Новгородская и Волгоградская области, которые перевыполнили годовой план реализации мероприятий национального проекта, внедрив все 15 инструментов РЭС 2.0 при обязательных 13", - отмечено в сообщении РИА Новости.

Кроме того, ряд регионов — Республика Марий Эл, город Севастополь, Краснодарский край, Республика Башкортостан, Тюменская область и Кабардино-Балкарская Республика — обеспечили досрочное достижение годового показателя, внедрив не менее 13 инструментов Стандарта.

За цифрами показателей, по словам генерального директора РЭЦ Вероники Никишиной, скрывается огромный труд регионов по формированию благоприятных условий для экспортной деятельности. "Каждый инструмент РЭС 2.0 — это целый комплекс мероприятий, направленных на развитие экспорта в регионе и поддержку экспортно ориентированных компаний, - подчеркнула она. - Ряд регионов уже досрочно выполнили целевые показатели, это наши передовики в развитии экспортной деятельности. Конечно же, есть и регионы, которым необходимо активизировать свою деятельность по реализации запланированных мероприятий. И мы помогаем им, знакомим с лучшими региональными практиками, проводим обучение и консультируем по любым вопросам".

Рейтинг позволяет оценить усилия региональных органов власти по созданию необходимых условий для ведения экспортной деятельности на местах, обеспечению доступа бизнеса к инфраструктуре поддержки экспорта, определить экспортный потенциал регионов и эффективность структуры региональной системы поддержки экспорта.

Региональный экспортный стандарт 2.0. дает базовый набор взаимосвязанных инструментов для развития и поддержки экспорта, формирования единой системы поддержки экспорта, создания необходимой инфраструктуры, вовлечения органов исполнительной власти субъектов России и бизнес-сообщества в реализацию экспортной политики. РЭС 2.0 включает 15 инструментов, которые способствуют обеспечению условий для реального роста экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее 70% по сравнению с показателем 2020 года.