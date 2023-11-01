Суд отказал банку в иске к жителю Тюменской области

| Фото: media-pravo.info | Фото: media-pravo.info

В связи с истечением срока давности суд отказал банку "Русский Стандарт" в иске к жителю Тюменской области о взыскании задолженности по кредитному договору в размере 38 тыс. 470 рублей.

Как сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области, ответчик обратился в суд с письменным возражением. Гражданское дело рассмотрел Ялуторовский судебный район.

Суд отказал банку в удовлетворении исковых требований за истечением срока давности и взыскал с истца в пользу ответчика судебные расходы за составление возражения в размере 5 тыс. рублей.