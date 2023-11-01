Роспотребнадзор напомнил об особенностях распродаж в "черную пятницу"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На ряд ключевых особенностей продажи товаров через Интернет в период различных акций, к примеру "черной пятницы", обратил внимание тюменский Роспотребнадзор.

Так, если приобретение товара осуществлено дистанционным способом, потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после - в течение семи дней. Основным условием возврата является сохранение его товарного вида, потребительских свойств, а также документа, подтверждающего факт и условия покупки указанного товара.

При выборе товара важно обращать внимание на то, кто является продавцом, поскольку это имеет значение при возврате товара. Если приобретенный дистанционно товар имеет недостатки, потребитель вправе предъявить одно из требований, установленных статьями 18-24 Закона "О защите прав потребителей".

В случае, если информация о товаре отсутствует или не соответствует действительной, потребитель может предъявить требование о возмещении убытков или об отказе от исполнения договора купли-продажи и возврате денежных средств.

При получении товара специалисты рекомендуют сразу проверить его работоспособность, комплектацию и внешний вид. Если полученный товар оказался товаром ненадлежащего качества, то в этом случае потребитель вправе заявить требования.

С обращениями и жалобами потребитель может обратиться в Управление или заполнить форму обращения на официальном сайте, сообщает пресс-служба ведомства.