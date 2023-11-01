В Ишиме задержали местного жителя со 100 граммами гашишного масла

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 г гашишного масла обнаружили при обыске сотрудники полиции в доме жителя Ишима. Мужчина ранее уже привлекался за незаконное хранение наркотиков, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Изъятие вещества прошло в присутствии понятых. Вид наркотического средства определила экспертиза. Во время беседы с полицейскими ишимец дал признательные показания и пояснил, что изготовил наркотик исключительно для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей.