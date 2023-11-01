  • 10 ноября 202310.11.2023пятница
  • USD91,9266
    EUR98,4076
  • В Тюмени 0..-2 С 3 м/с ветер юго-восточный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

В Ишиме задержали местного жителя со 100 граммами гашишного масла

Происшествия, 18:31 10 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

100 г гашишного масла обнаружили при обыске сотрудники полиции в доме жителя Ишима. Мужчина ранее уже привлекался за незаконное хранение наркотиков, сообщает управление МВД России по Тюменской области.

Изъятие вещества прошло в присутствии понятых. Вид наркотического средства определила экспертиза. Во время беседы с полицейскими ишимец дал признательные показания и пояснил, что изготовил наркотик исключительно для личного употребления.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы и штраф в 500 тыс. рублей.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Поделиться:

# Ишим , наркотики , УМВД России по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:52 10.11.2023Из-за тумана на дорогах Тюменской области обострилась аварийная обстановка
18:53 10.11.2023Тюменку обвиняют в присвоении 1,5 млн рублей членских взносов в садовом товариществе
18:31 10.11.2023В Ишиме задержали местного жителя со 100 граммами гашишного масла
15:43 10.11.2023В Нижнетавдинском районе браконьеры застрелили сибирскую косулю