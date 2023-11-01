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Более 32,5 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на капремонт школы в Ярковском районе

Губернатор, 17:23 10 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 32,5 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на капитальный ремонт средней школы в с. Дубровное Ярковского района.

Как сообщает информационный центр регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Средства выделены в рамках увеличения ассигнований на реализацию государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки".

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# Александр Моор , ремонт школ

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