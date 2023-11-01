Более 32,5 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на капремонт школы в Ярковском районе
Губернатор, 17:23 10 ноября 2023
| Фото: ИА "Тюменская линия"
Более 32,5 млн рублей выделено из бюджета Тюменской области на капитальный ремонт средней школы в с. Дубровное Ярковского района.
Как сообщает информационный центр регионального правительства, соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.
Средства выделены в рамках увеличения ассигнований на реализацию государственной программы Тюменской области "Развитие образования и науки".