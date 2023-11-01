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IX Санкт-Петербургский культурный форум соберет представителей 73 стран

Общество, 11:40 11 ноября 2023

t.me/spbicf

В IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме с 16 по 18 ноября примут участие представители 73 стран, в том числе 56 официальных иностранных делегаций, причем 34 делегации возглавят лично министры. Всего в мероприятии примут участие почти 800 человек.

"Мы постараемся подойти к оценке очень сложных вопросов, ответы на которые ждут во всем мире: что такое образ будущего, как должна смениться цивилизация, переживающая сейчас тектонические, судьбоносные сдвиги. И говорить об этом будут не политики, а деятели культуры и искусства", – рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

В рамках деловой программы будет работать площадки: "Познание истории через культуру","Искусственный интеллект – угроза или благо для культуры", "Традиционная культура как фундамент построения общества", "Деловая культура", "Медийная культура", "Кино", "Театр", "Музеи", "Музыкальная культура".

Гостей и участников ждет яркая и насыщенная культурная программа. На форуме впервые будет присуждена премия "Эрмитаж". Местные жители и гости также получат возможность посетить учреждения культуры Санкт-Петербурга, в музее-заповеднике "Царское Село" будут организованы бесплатные экскурсии, сообщает правительство РФ.

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