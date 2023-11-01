В Тюмени грантовую поддержку самозанятым увеличили до 1,5 млн рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С 2024 года бюджет на предоставление грантовой поддержки самозанятым будет увеличен до 1,5 миллиона рублей, об этом сообщил директор городского департамента экономики и стратегического развития администрации Тюмени Виктор Гамузов.

Конкурс для самозанятых проводится в администрации Тюмени третий год. С момента введения этого специального налогового режима на территории Тюменской области число самозанятых в городе возросло в четыре раза и достигает около 41 тысячи человек.

Официально самозанятость называется "налог на профессиональный доход", сокращенно НПД.

Общая финансовая поддержка победителей конкурса грантов в тюмени в 2023 году составила 1 миллион рублей. Средства выдаются безвозмездно, нужно лишь предоставить отчётность по реализации денежных средств по назначению.