Сергей Жуков рассказал тюменцам о социальной функции сериала "Плакса"

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Сериал "Плакса", поднимающий проблему буллинга, презентовал представителям СМИ и блогерам Сергей Жуков в Тюмени 11 ноября. Восьмисерийная музыкальная драма переросла в социальный проект — янеплакса.рф.

"Плакса" — совместный проект компании "Руки вверх! Продакшн", видеосервиса Wink от "Ростелекома" и телеканала СТС. Фильм пополнил линейку Wink Originals. Сериал в онлайн-кинотеатре посмотрели более 12 млн раз, более 2 млн уникальных пользователей. 9 ноября в видеосервисе вышел последний эпизод. Зрители просят начать работу над вторым сезоном.

По сюжету семья восьмиклассницы Маши, роль которой играет дочь Сергея Жукова Ника, вынуждена покинуть Москву из-за проблем с финансами и перебраться в небольшой город. Девочку из элитного учебного заведения не очень приветливо встречают учащиеся новой школы. Начинаются издевательства. Маша приходит к тому, что хочет создать собственную группу. Так музыка помогает ей справиться с проблемами.

По словам Сергея Жукова, в стране на протяжении многих лет не снимали кино для подростковой аудитории. Фильм "Чучело" был выпущен практически 40 лет назад. Нужен был новый кинопродукт. Над сериалом "Плакса" работали четыре месяца. Дети не играли, а жили в кадре, отметил Сергей Жуков. По его словам, поэтому получилось по-настоящему трогательная драматическая история.

"Статистика в стране удручающая — 52 процента детей подвергаются буллингу в школах. Это больше половины, просто страх. Мы так счастливы, что подняли эту тему. Вы просто не представляете, что творится с личными сообщениями. Они все — от родителей. Они просто в шоке, что они сидят каждый четверг и смотрят "Плаксу" как маленькие дети. Они тоже делятся своими историями. Конечно, было. И меня ловили пацаны, ставили на тумбу, заставляли петь. Сначала, ты думаешь, что это прикольно. Потом ты взрослеешь и понимаешь, что это не смешно. Самое ужасное в этой истории про 52 процента, — страшнее, как оказалось, не люди, которые обижают, а те, которые ничего не делают. Наше кино для тех, кто смотрит на буллинг со стороны и видят, что это противно", — сказал продюсер.

Сергей Жуков подчеркнул, что съемочная группа не просто рассказала историю, а дала рецепт, маленькие решение, попытались показать, что выход всегда есть — именно эту мысль нужно заложить в головы подросткам.

"Что делать нашей молодежи, которая не может уехать в другой город или простить обидчиков. Рецепты мы показали в каждой серии. Можно попробовать себя в музыке как Ника. Кто-то найдет себя в спорте или живописи. Это тоже оттягивает, не дает человеку жить в мрачном состоянии", — добавил продюсер сериала.

Сергей Жуков считает, что "Плакса" — не просто сериал. Он дал начало большому социальному проекту. Меньше чем за месяц через портал обратились восемь тысяч детей и родителей. На сайте есть разделы для родителей, детей и учителей. Здесь есть ссылки на чат-боты, телефоны доверия, горячие линии для родителей и другие сервисы.

Отметим, днем 11 ноября первые два эпизода "Плаксы" показали ученикам 10-11 классов тюменской школы №51. В октябре федеральная кинокомпания "REC production" получила разрешение на показы сериала в школах Тюмени.

По мнению генерального директора федеральной кинокомпании Ивана Паламара, тема буллинга становится все актуальнее из года в год. Если раньше в 90-х годах, буллинг являл собой психологическое давление, то сейчас применяют физическую силу.

"Некоторые ребята боятся обсуждать тему буллинга. То, что мы видим из показа в показ, говорит о том, что эта проблема актуальна. Ребята поднимают руки, пусть и немного стесняясь. Мы получаем отзывы после каждого показа, благодарят за то, что мы организуем такие встречи. В ходе обсуждения рассказываем личные истории, о том, как прожили буллинг. На прошлых показах для "Культстрима", киношколы "Пушка", в Ялуторовске ребята активно делились своим мнением. Выходили и агрессоры, они рассказывали, почему так поступали. В итоге они говорили, что такое в школах недопустимо. На показы мы приглашаем учителей и родителей, они тоже положительно откликаются. Школы тоже благодарят за такую профилактическую работу", — поделился он.

Активисты провели уже пять показов, в планах — еще несколько встреч. Такое событие обещают организовать для школьников Тобольска.

В скором времени "Плаксу", каждая серия которой длится 48 минут, начнут транслировать на телеканале СТС.

Возрастное ограничение: 16+.

Инна Пахомова