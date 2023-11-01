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Тюменский агроном назвал последствия перепада погоды для плодовых деревьев

Общество, 13:47 12 ноября 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Перепады погоды - от плюсовой температуры до морозов для плодовых деревьев чреваты негативными последствиями. Теплые дни ноября, чередующиеся морозами, могут привести с гибели растений.

"Резкие переходы от минуса к плюсу и наоборот могут погубить даже морозоустойчивые породы. Если же температура воздуха снижается постепенно, то они погружаются в состояние глубокого покоя медленно, поэтому успевают пройти закалку", - рассказал агроном Дмитрий Шипачёв.

Не менее опасна наледь на ветвях. Из-за плотной корки не поступает кислород. По той же причине не стоит утрамбовывать и снег вокруг ствола. К примеру, у войлочной вишни и абрикоса от этого часто подопревает корневая шейка.

Еще одно последствие перепада температуры - у растений начинают выпирать наружу корни. Чаще всего страдают культуры, посаженные осенью, и не успевшие как следует укорениться. Как только оттает почва, нужно окучить растения с оголенными корнями землей или пересадить в другое место. Ну и обязательно побелить стволы. Это защитит их от губительных лучей февральского и мартовского солнца, пишет tmn.aif.ru.

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# АПК , биозащита , деревья

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