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Более 700 спортсменов из 25 городов России соревновались в аэробике в Тюмени

Спорт, 15:46 12 ноября 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Более 700 спортсменов из 25 городов России соревновались в аэробике в Тюмени. Всероссийские состязания "Тюменский меридиан" прошли в комплексе "Здоровье" в необычном формате.

"Впервые с момента старта, данный турнир прошел в атмосфере магии и волшебства, так как начиная с этого года "Тюменский меридиан" будет иметь статус тематических состязаний", - рассказал президент Федерации спортивной аэробики Данил Чаюн.

В составе сборной команды Тюменскую область в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет представили 16 спортсменов детско-юношеского центра "Авангард", тренер - Светлана Шарафутдинова.

По итогам состязаний в общекомандном зачете первое место заняли представители Новосибирской области. На втором месте расположились спортсмены из Тюменской области. Замкнули тройку призеров санкт-петербуржцы.

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Во второй возрастной группе по направлению "Гимнастическая платформа" 1 место заняли Эльвина Галеева, Варвара Пискунова, Валерия Новикова, Лада Гуськова, КМС по спортивной аэробике Полина Козлова, Юлия Полуянова, Анастасия Ярунова и Александр Быстрицкий.

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# аэробика

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