Более 700 спортсменов из 25 городов России соревновались в аэробике в Тюмени
Более 700 спортсменов из 25 городов России соревновались в аэробике в Тюмени. Всероссийские состязания "Тюменский меридиан" прошли в комплексе "Здоровье" в необычном формате.
"Впервые с момента старта, данный турнир прошел в атмосфере магии и волшебства, так как начиная с этого года "Тюменский меридиан" будет иметь статус тематических состязаний", - рассказал президент Федерации спортивной аэробики Данил Чаюн.
В составе сборной команды Тюменскую область в возрастных категориях 12-14 и 15-17 лет представили 16 спортсменов детско-юношеского центра "Авангард", тренер - Светлана Шарафутдинова.
По итогам состязаний в общекомандном зачете первое место заняли представители Новосибирской области. На втором месте расположились спортсмены из Тюменской области. Замкнули тройку призеров санкт-петербуржцы.
Во второй возрастной группе по направлению "Гимнастическая платформа" 1 место заняли Эльвина Галеева, Варвара Пискунова, Валерия Новикова, Лада Гуськова, КМС по спортивной аэробике Полина Козлова, Юлия Полуянова, Анастасия Ярунова и Александр Быстрицкий.